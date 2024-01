"Grave incidente a Licciana Nardi: 20enne investita da un quad fuori controllo"

Finisce grave all’ospedale dopo essere stata investita da un quad fuori controllo. Una brutta esperienza per una 20enne che verso mezzogiorno di ieri era in via Ca di Recca a Licciana Nardi. La ragazza originaria di Napoli stava passando di porta in porta per proporre contratti, lavorando come rappresentante per la compagnia elettrica. Percorreva la strada in salita quando si è trovata davanti un motociclo a 4 ruote, senza nessuno al comando, che l’ha investita. Sembra che il mezzo si trovasse in discesa e non avesse il freno inserito. Forse una dimenticanza, che poteva trasformarsi in tragedia. I residenti usciti di casa dopo aver sentito le urla della ragazza hanno avvertito i sanitari che l’hanno portata all’ospedale di Massa. Viste le condizioni della 20enne, in un primo momento era stato richiesto l’intervento dell’elicottero Pegaso, ma poi i parametri hanno consentito il trasporto in ambulanza. Per lei un importante trauma cranico e varie ferite ma non è in pericolo di vita. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenute anche le forze dell’ordine.