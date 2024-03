Grave giovane investita sulle strisce

Una giovane donna è stata investita da un’auto ieri sera verso le 19, mentre attraversava le strisce pedonali all’incrocio tra via Tellini e via Roma del capooluogo. Nell’impatto ha riportato contusioni varie ed è stata trasportata dall’ambulanza del 118 al pronto soccorso del presidio pontremolese, nello stesso tempo veniva fatto decollare l’elisoccorso Pegaso che poi l’ha trasferita al Cisanello di Pisa. Il conducente del veicolo dopo l’urto si è subito fermato per soccorrere la donna. Per fortuna la velocità dell’auto era ridotta anche se la vittima dell’incidente è apparsa subito dolorante. L’automobilista ha detto di non aver visto la donna a causa della scarsa visibilità dell’area, non nuova a incidenti del genere. Poi in stato shock i sanitari lo hanno accompagnato in ospedale per tenerlo sotto osservazione. Poco tempo fa si è registrato nelle vicinanze un altro incidente stradale con un veicolo che ha investito delle auto in sosta e si è ribaltato. Sul posto con l’ambulanza anche una pattuglia dei carabinieri che dopo le operazioni di soccorso hanno effettuato i rilievi di rito. L’elisoccorso è atterrato allo stadio Lunezia, visto l’orario notturno, in attesa che l’ambulanza portasse la donna ferita dall’ospedale dove le erano state praticate le prime cure. Poi il trasferimento a Pisa.