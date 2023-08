"Grandi lavori sulle reti irrigue" Il Consorzio Bonifica in campo

Accusato dal sindaco di Tresana Matteo Mastrini di parzialità politica, il presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord Ismaele Ridolfi replica sottolineando, al contrario, il suo impegno alla collaborazione e al confronto per risolvere i problemi dei territori. "Certo ho le mie idee politiche come tutti – avverte – ma l’attenzione che ho dedicato ai cittadini e ai sindaci, siano essi di centro, di destra o di sinistra, è stata sempre la stessa perché le istituzioni e gli enti hanno il dovere di provare a risolvere i problemi di tutti i cittadini, indipendentemente dal loro colore politico".

Ridolfi aveva in precedenza esternato le sue preoccupazioni per il dimezzamento delle risorse destinate al contrasto del dissesto idrogeologico con tagli da 2.49 milioni di euro a 1,2 milioni. "Il Governo ha promesso che reintegrerà queste risorse. Bene, quando lo farà, avrà tutto il mio apprezzamento", prosegue Ismaele Ridolfi (nella foto), definendo privo di fondamento oggettivo il giudizio di Mastrini secondo il quale il Consorzio non si occuperebbe della Lunigiana in modo sufficiente.

E ricorda le importanti risorse ottenute gli scorsi anni con il PSR per 4,5 milioni di euro, alle quali vanno ad aggiungersi quelle ottenute per le aree interne. Oltre 300mila euro di questi fondi sono serviti a risolvere criticità proprio nel Comune di Tresana in cui il Consorzio organizzò anche la piantumazione di 50 nuovi alberi nelle piazze comunali. Ridolfi cita anche i progetti didattici con le scuole e la convenzione con la quale vengono adottati i corsi d’acqua con le associazioni della Lunigiana.

Le risorse per la manutenzione ordinaria destinate alla Lunigiana sono cresciute di circa 200mila euro nell’ultimo biennio. Poi ci sono gli interventi straordinari a Terrarossa nel Comune di Licciana dove è stato avviato un intervento di messa in sicurezza per oltre 900mila euro. Infine Ridolfi ricorda i lavori per 1,6 milioni di euro sulle reti irrigue della Lunigiana ereditate dal Consorzio in stato di obsolescenza a cui vanno aggiunti finanziamenti ottenuti per 1,5 milioni di euro.