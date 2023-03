Grande successo per il premio di Ada “Andrea Novani”

Ha riscosso ancora una volta un ottimo successo il premio artistico e letterario ‘Andrea Novani’ organizzato dall’Ada di Massa-Montignoso e giunto alla sesta edizione, dedicato allo storico presidente dell’associazione scomparso alcuni anni fa. Un’iniziativa rivolta soprattutto alle scuole elementari e medie del territorio che da un paio di anni si è aperta anche agli adulti con una sezione intitolata allo storico professore e ideatore del premio, Pietro Zaccagna. Per il primo aprile l’Associazione per i diritti degli anziani ha organizzato la cerimonia di premiazione di tutti i vincitori che, come sempre, si preannuncia molto partecipata e ricca di premi per i primi classificati nelle varie sezioni e categorie del premio.

La giuria, composta dai docenti Antonella Di Rienzo e Morena Pasquini, da Benedetta Cardone e Stefano Bessi Carloni, dal presidente Rolando Bellè e dalla segretaria Anna Maria Ghiso, ha avuto come sempre il suo bel da fare per valutare gli elaborati inviati: 86 di cui 73 poesie e 13 racconti. Nei testi affrontato in maniera singola o collettiva con lavori di classe il tema dell’edizione, ossia la pace. Gli alunni potevano scegliere se partecipare con una poesia o un racconto breve e si può scegliere di realizzare gli elaborati in maniera collettiva, ossia l’intera classe, di gruppo oppure individuale. Per scoprire i nomi di tutti i vincitori non resta altro da fare che partecipare alla cerimonia di premiazione in programma sabato 1 aprile alle 9.30 alla Colonia Comasca di Ronchi.