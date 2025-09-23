Grande jazz al Guglielmi. Omaggio a Pino Daniele del festival Mutamenti con Bosso e Mazzariello

Un grande appuntamento arricchisce il programma della IX edizione del festival MutaMenti. Proprio nel giorno in cui la città di Massa presenterà il proprio dossier di candidatura a capitale della cultura, giovedì, alle 21,30, il Teatro Guglielmi ospiterà l’atteso concerto di una delle più grandi coppie del jazz italiano: Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte in ’Il cielo è pieno di stelle’, un omaggio alla musica di Pino Daniele. Un progetto che dal 2022 sta riscuotendo interesse e che verrà presentato anche a Massa con interpretazioni originali di brani del grande repertorio del cantautore napoletano. In questa esibizione, i due musicisti ripercorrono le diverse traiettorie musicali di Pino Daniele, restituendone un ritratto inedito costruito lungo le note. L’intenzione è quella di rivestire una musica già grande con colori nuovi e autentici, in melodie straordinarie con la timbrica e la poesia di due eccezionali protagonisti del jazz. Proposto per la prima volta al Maxxi di Roma su invito di Ernesto Assante, il progetto è proseguito in numerosi concerti in Italia e all’estero, fino alla registrazione dell’album avvenuta allo storico Splash Recording Studio di Napoli, album poi uscito il 21 giugno 2024 per la Warner Music. In repertorio un’ampia rosa di brani come ’Je so’ pazzo’, ’Quanno chiove’, ’Quando’, ’Allora sì’ e ’Sicily’.

"La musica e la poetica di Pino Daniele – afferma Fabrizio Bosso – hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso. Nelle sue melodie non c’è mai una nota fuori posto e non c’è solo il blues, il rock o il funky ma anche tantissimo jazz. Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita". Anche nella vita di Julian Oliver Mazzariello, che condivide con Bosso un sodalizio artistico ventennale, la musica di Daniele ha segnato un momento importante: "Era il 1995 ed ero appena arrivato in Italia dall’Inghilterra con la mia famiglia a Cava de’ Tirreni, quando ho sentito da casa mia la citta che cantava. Era il concerto di Pino Daniele".

Per il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ‭"Il concerto di Bosso e Mazzariello, all’interno del festival MutaMenti, rappresenta un momento di grande qualità artistica e culturale. È particolarmente significativo che si svolga proprio nel giorno in cui Massa presenta il proprio dossier di candidatura a capitale italiana della cultura 2028 che oggi vogliamo condividere con tutti voi: una coincidenza che sottolinea la vitalità e la ricchezza della nostra città. Massa vuole crescere come luogo di cultura viva e condivisa, e questa serata ne è una splendida testimonianza".

"Un festival come il nostro, attento da sempre alla musica di qualità, non poteva non omaggiare il grande Pino Daniele a dieci anni dalla scomparsa – conclude il direttore artistico Max De Aloe –. Penso che non ci sia stato nessuno nella storia della musica d’autore italiana che sia stato così vicino al jazz come Pino Daniele. Forse dovremmo andare molto indietro nella storia e scomodare un immenso autore come Gorni Kramer. Felici che questo omaggio sia fatto da due grandi star del come Bosso, tra i più grandi virtuosi della tromba al mondo, e Mazzariello al pianoforte. Un concerto imperdibile".