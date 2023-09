Granata e il teatro delle donne Antropolaroid a Con-Vivere

Sabato 9 alle 21,15 a Palazzo Cucchiari, nel’ambito dele manifestazioni di Con-Vivere, Fidapa propone uno spettacolo teatrale sull’universo femminle. Sarà di scena, con il contributo del ristorante’’Lo storno’’ l’attore Tindarom Granata che proporrà ’’Antropolaroid’. "Questo evento – scrive la presidente di Fidapa Marzia Grassi – oltre che di grande valore artistico, prevede il racconto di un uomo, che riconosce il valore del femminile nella tradizione della sua terra e di quanto questo abbia influito nella costruzione della sua storia personale e professionale. Fidapa, il cui scopo sciale è quello di promuovere e valorizzare le donne in tutte le loro potenzialità, ha scelto, con questa piece, di dare voce al contributo che le donne hanno dato alla costruzione della società civile, anche quando non erano direttamente visibili nella vita politica e sociale.

"All’epoca non avrei mai immaginato che Antropolaroid sarebbe stato un “cuntu” che mi avrebbe fatto incontrare gli spettatori e le spettatrici di tutte le regioni d’Italia – racconta Granata già noto al pubblico di Carrara grazie agli spettacoli sul terrazzo di Anna Lalli –. Sapevo, però, che sarebbe stato un “racconto”, un “cuntu” dicevano i miei bisnonni, che mi avrebbe accompagnato per sempre, così come loro erano stati accompagnati dalle quelle storie che mi avevano raccontato nelle sere della mia infanzia. Il “cuntu” è il racconto di tante storie, spesso vere e quasi sempre romanzate, un codice etico che veniva tramandato oralmente, raccontando storie di persone comuni, nelle quali tutti potevano rispecchiarsi e potevano imparare a conoscere l’animo umano. In particolare è la figura della donna (nonna, madre, zie) che emerge come interprete principale del “cunto”, figure potenti con il grande compito di ri-costruire e costruire vite. Antropolaroid è uno spettacolo popolare, che affronta vari temi dei “cunti” antichi: il senso della giustizia, della solidarietà, la lotta per l’amore, la lotta per la libertà. Che il teatro, quest’arte sacrificata in tempi bui, sia il luogo santo per passare esperienza e accendere speranza".

Uno straordinario Tindaro Granata, solo in scena, racconta di figure familiari, di generazioni, di una terra, la Sicilia, da cui anche allontanarsi. Con il proposito di andare a Roma, diventare attore, fare del cinema. Per la sua originalità e l’innovazione che rappresenta per la scena teatrale italiana, Antropolaroid ha ottenuto numerosi riconoscimenti: il Premio della giuria popolare della “Borsa Teatrale Anna Pancirolli”, il Premio “Anct” dell’Associazione Nazionale dei Critici nel 2011, il Premio Fersen in qualità di “Attore Creativo” nel 2012.