Gran finale per la mostra “Ad Infinitum“ che si chiude lunedì

Continua a riscuotere successo la mostra ‘Ad Infinitum’ aperta a Palazzo Binelli dal 18 gennaio e che si concluderà lunedì. La fusione sapientemente ottenuta dalla professoressa Maria Mancini, curatrice della mostra, tra il mondo dell’arte coreana e quella italiana, con la presenza di artisti di caratura nazionale e internazionale, continua a richiamare molta attenzione e curiosità. Sabato scorso c’è stata anche la visita di Woo Hyuk Chou, Direttore Generale di IMACO, organismo internazionale UNESCO che si occupa di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare delle maschere rituali.

Un contatto che rafforza in Carrara, città creativa UNESCO nel campo delle arti e dell’artigianato, l’identità del proprio patrimonio immateriale costituito dalle millenarie conoscenze nelle pratiche di lavorazione del marmo. Un successo che lunedì 10 febbraio ha poi visto la massiccia partecipazione degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara che, guidati dai loro docenti, le cui opere sono visibili in mostra, hanno potuto prendere diretta visione di quanto sia vivace il panorama artistico internazionale e di quanto gli enti locali, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, contribuiscano a questo processo di conoscenza e di diffusione. Si ricorda che la mostra si concluderà il 17 febbraio con la presentazione, alle ore 17 del catalogo e del video Ad Infinitum.