Gran finale alla festa di Antona

Si chiude oggi, dopo due giorni intensi, e compie quasi mezzo secolo la sagra delle frittelle di neccio di Antona. Il paese è in festa con la 48esima edizione da record che, dagli anni Settanta, torna puntuale ogni anno e richiama migliaia di visitatori e turisti. Promossa dal Circolo Acli di Antona si celebra, per l’ultimo giorno, la tipica specialità gastronomica: la farina dolce di castagne e i suoi derivati. Migliaia di frittelle nella piazza principale del paese in omaggio al castagno e in memoria all’ apporto che il prodotto diede durante la seconda guerra mondiale. Frittelle e necci saranno abbinati a ricotta e formaggi caprini locali. Sulla tavola non mancheranno i salumi nostrali, i tordelli antonesi e le tagliatelle di farina di castagne, insieme a buon vino.