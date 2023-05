"Governo Meloni un ottimo interlocutore"

L’importanza delle bonifiche nell’area SinSir di Massa Carrara è uno dei punti fondamentali del programma del candidato sindaco del centrodestra, di Fratelli d’Italia, Marco Guidi: "Le aree di interesse nazionale nel solo comune di Massa sono due (area ex Farmoplant e area Solvay) e negli anni la presenza di inquinanti nei terreni e nella falda ha provocato irrimediabili danni alla salute dei cittadini. Non solo la salute è stata compromessa, ma la presenza dei siti è una grande zavorra anche per l’occupazione tanto che le imprese non investono nel territorio a causa di costi legati al SinSir e le tempistiche burocratiche molto lunghe per le bonifiche scoraggiano gli imprenditori". Dopo aver perso le ingenti risorse (circa 13 milioni di euro) per la bonifica dei siti inquinati, anche a causa della disattenzione dell’ex sindaco Persiani, ciò che è essenziale adesso è l’intervento da parte del governo Meloni con cui il candidato Guidi e il deputato Alessandro Amorese hanno un costante e stretto dialogo.

A questo proposito, Amorese aggiunge: "Il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha preso a cuore il tema del commissario del Sin di Massa e siamo certi che la Presidenza del consiglio nelle prossime settimane si possa esprimere ufficializzando la nomina del commissario straordinario Giuseppe Vadalà che lavorerà alla bonifica del Sin di Massa. Il precedente Governo purtroppo ha trascurato il problema e siamo arrivati a questo punto, ma crediamo fortemente che il governo Meloni sarà un ottimo interlocutore anche su questo tema e siamo pronti a incontrare il commissario, io come parlamentare eletto del territorio e Marco Guidi come futuro sindaco della città, per lavorare sinergicamente alla risoluzione di questo annoso problema della nostra zona".