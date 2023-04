Gonfiabili e ballo liscio Agli eventi in centro ci pensa la Pro loco

Gli eventi dell’estate carrarese sono targati Pro loco, una realtà che negli anni autofinanziandosi è riuscita a sopperire alla mancanza di iniziative dell’amministrazione comunale. Ma la Pro loco organizza feste popolari e di grande attrattiva che non dovrebbero sostituirsi alla programmazione della cultura. Tre gli appuntamenti di richiamo dell’estate della Pro loco Carrara di Marco Martini. Dopo tredici anni di assenza torna domenica 14 maggio ‘Carrara in fiore’, che si svolgerà in piazza Alberica in collaborazione con i vivaisti della Cia, la Confederazione italiana agricoltura. In parallelo piazza Gramsci ospiterà la consolidata formula dello spazio bambini ‘Arti in bianco’: mini luna park, musica, giochi, e i laboratori della consulta degli studenti dell’Accademia, di Amalart Carrara e cava scuola. Slitta a sabato 24 giugno la ‘Notte Arcobaleno’ promossa dalla Regione e sponsorizzata dal nostro giornale. In calendario la quarta ‘Festa dello sport’ realizzata in collaborazione con il Coni, che porterà in piazza Gramsci tredici gonfiabili a tema sport (dalle 10 alle 19) a disposizione dei bambini. A seguirli ci saranno oltre venti animatori e Esselunga sponsorizza la giornata con 500 borse merenda. Presenti anche associazioni sportive del territorio con esibizioni di arti marziali e cambio di cintura. In piazza Alberica ci saranno le gare regionali di salto con l’asta a cura della Uisp Massa Carrara, mentre per piazza Gramsci si stanno aspettando conferme per una serie di incontri di pugilato. Il pomeriggio dalle 18 alle 21 in piazza 2 Giugno ci sarà il ‘Color Mob’, e poi tutti a scatenarsi con la musica del dj Marco Bresciani. Piazza Plebiscito ospita il mercato del gusto con taglierini nei fagioli, baccalà marinato e torta di riso. Chiude la stagione l’appuntamento del 19 agosto in piazza San Francesco: cena ‘carrarina’ auto d’epoca e ballo liscio.