Gli yacht firmati approdano a Dubai. Siglata la partnership con Behnemar

The Italian Sea Group sigla una partnership con l’importante società BehneMar Yachting Consultancy. La firma fa parte del piano di sviluppo commerciale internazionale di Tisg nell’area Middle east e Nord Africa ed è avvenuta con la società di consulenza con sede a Dubai, durante la trentesima edizione del Dubai Boat Show 2024, uno dei più grandi eventi di nautica e lifestyle del Medio Oriente. The Italian Sea Group ha scelto BehneMar Yachting Consultancy e la sua consolidata esperienza per rappresentare i suoi brand nell’importante area del Middle East, grazie anche ad un sostenuto programma con l’obiettivo di fortificare una capillare struttura di vendita in quell’area.

Nell’elegante e sofisticato stand Behnemar, The Italian Sea Group, in una posizione centrale della kermesse, le teche dei modelli più significativi delle Flotte dei brand TISG, sono state protagoniste e oggetto di particolare attenzione e di forte interesse da parte dei numerosi visitatori. "Questa partnership ha un importante valore strategico per il nostro gruppo, anche in considerazione delle ultime analisi di mercato che prevedono una forte espansione degli yacht di lusso in Medio Oriente e in Nord Africa entro il 2028 – ha commentato Giovanni Costantino, ceo di Tisg – L’area Mena si sta mostrando molto attenta e sensibile verso i nostri brand e sono certo che in ottica di un mercato libero Behnemar sarà comunque per Tisg l’ambasciatore perfetto".