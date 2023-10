Gli Usa stregati dalla... Memoria. Le stragi di Fivizzano vanno in Tv. Biglietto da visita per il turismo

Giornalista televisivo negli Usa invita spettatori a visitare il nostro territorio. E’ merito del ricordo riservato ai soldati che liberarono i nostri paesi. Non è certo cosa di poco conto che un giornalista televisivo americano, un anchor man del calibro di David Ono (nella foto), inviato speciale per ABC 7 News che ha un seguito vastissimo sulla costa Ovest degli Stati Uniti, esattamente da Los Angeles la cui contea enumera ben 12 milioni d’abitanti, che presenti al suo vasto pubblico di telespettatori il recente documentario girato con il regista Jeff Mc’Intyre in Lunigiana, invitando a visitare il nostro territorio, i nostri paesi. Per essere ben chiari, i borghi del Comune di Fivizzano. E’ per la seconda volta che, David Ono e Jeff Mc’Intyre in poco più di un anno di tempo sono giunti a San Terenzo Monti e nella limitrofa borgata di Tendola, sulle tracce dei ’Nise’. Soldati dai tratti somatici tipicamente asiatici che costituivano la più decorata formazione dell’Us army nel secondo conflitto mondiale, composta da figli di immigrati giapponesi ed hawayani, che nell’aprile del 1945 liberarono, combattendo ferocemente ed in molti casi purtroppo perdendo la vita, le truppe nazifasciste che vi si erano asserragliate ad estrema difesa. E’ stato soprattutto l’elmetto di Stanley Hayami,19 anni, uno dei soldati uccisi a San Terenzo, un cimelio tuttora accuratamente custodito, a condurre in Lunigiana regista ed inviato dagli Usa.

Già lo scorso anno, i due professionisti, avevano girato un corposo documentario su quanto era avvenuto nei nostri paesi,sentendo le testimonianze degli abitanti più anziani che con riconoscenza ricordavano le gesta di quei giovani, agguerriti e velocissimi soldati che li avevano liberati. La loro opera era stata proiettata all’Haratamy Theatre, nel centro di Los Angeles di fronte a migliaia di persone. Un modo straordinario di far conoscere le bellezze e l’originalità del nostro territorio unitamente al lusinghiero ricordo, da parte della popolazione, nei confronti dei ’Nisei’, i soldati dai tratti asiatici che li avevano liberati, soccorsi, curati e sfamati dopo mesi di lutti, patimenti ed angherie. Poco meno di un mese fa, Ono e Mc’Intyre sono tornati a San Terenzo e Tendola: il loro fine recarsi sul Colle Musatello a filmare le trincee dove quei lontani combattenti per giorni si scontrarono contro le truppe tedesche che sbarravano loro la strada di accesso nelle due borgate. E l’obiettivo principale era raccogliere testimonianze ed immagini sull’operato dell’allora sottotenente Daniel Inouye che portò all’attacco il suo plotone contro i bunker tedeschi e benchè nell’azione perdette un braccio , riuscì a liberare San Terenzo.

Daniel Inouye, divenuto poi Senatore delle Haway e nel 2010 presidente del Senato degli Stati Uniti, persona importante per cui è in itinere l’intitolazione di una piazza a San Terenzo. Nell’ultima visita, ad accogliere i due ospiti americani c’era pure Gianluigi Giannetti, il sindaco di Fivizzano che ha sin dal primo momento sostenuto il progetto di allacciare rapporti con la comunità nippo-americana di Los Angeles che il delegato alla Memoria del Comune e Mario Mariani della Mutuo Soccorso di Tendola gli avevano proposto. A quanto pare, una decisione saggia che sta dando un adeguato risultato.

Intanto, Nora De Brieve, titolare dell’agenzia che cura i viaggi dagli Usa fino in Italia dei discendenti dei ’Nisei’ sui luoghi dove i loro padri e nonni combatterono, manda a dire che ha già ricevuto prenotazioni per numerosi tour che nei prossimi mesi interesseranno la nostra zona e che ,David Ono, non perde occasione in Tv di reclamizzare il nostro territorio. Intanto, Mariani ed il delegato alla Memoria sono pronti a sottoporre al sindaco di Fivizzano un ulteriore progetto: quello del ripristino e della valorizzazione dei luoghi su cui insistono trincee e fortificazioni sulla cima del Colle Musatello.

Roberto Oligeri