Gli studenti incontrano Marco De Paolis A confronto con il Pm delle stragi naziste

Oggi a Bagnone, alle 10,30 al teatro Quartieri, gli studenti degli istituti ‘Baracchini’ di Villafranca e Pacinotti-Belmesseri di Bagnone, incontrano Marco De Paolis, procuratore generale della Corte Militare d’Appello di Roma, già Pubblico Ministero all’inizio degli anni Duemila all’ex Procura Militare di la Spezia. Un incontro aperto alla cittadinanza. De Paolis (nella foto) è il magistrato che ha avuto il coraggio ed il merito di riprendere le indagini su 780 fascicoli riguardanti le stragi nazi fasciste occultati per oltre mezzo secolo nel tristemente noto ‘Armadio della Vergogna’ a Palazzo Cesi, sede della Magistratura Militare nella Capitale. Ha di recento pubblicato, assieme ad Annalisa Strada, il libro ‘L’Uomo che Dava la Caccia ai Nazisti’ (Edizioni Piemme). L’incontro Italia, è stato preparato dal personale del Comune seguito dal presidente del consiglio Luigi Leonardi. "Con l’intervento di De Paolis - afferma quest’ultimo –, il nostro territorio, e in particolare per gli studenti, arricchisce quel patrimonio storico fondamentale per la memoria collettiva. Tutti i diritti di cui oggi godiamo in una repubblica democratica non erano scontati, ma ottenuti attraverso il sacrificio, anche estremo, delle generazioni che ci hanno preceduto. Non scordare il nostro passato è segno di rispetto e di maturità".