Gli studenti illuminano la città con albero, Natività e skyline

Studenti del Pacinotti Belmesseri illuminano la città. Dall’immancabile albero, alla Natività, fino allo skyline di Pontremoli posto sul ponte dei Quattro Santi, la magica atmosfera del Natale ha saputo avvolgere l’antico borgo. E, come ormai da tradizione, anche quest’anno si è rinnovata la collaborazione da tempo avviata con l’Istituto di istruzione superiore ’Pacinotti Belmesseri’ a indirizzo Mat. Dopo aver già realizzato la Natività e lo skyline, quest’anno anche l’albero posto al centro di piazza Italia è frutto dell’impegno dei giovani studenti dell’istituto con sede a Bagnone. Una collaborazione consolidata, che ogni anno si rinnova di un dettaglio aggiuntivo, volto a conferire a Pontremoli un tocco che sia sì unico e inconfondibile, ma soprattutto un qualcosa che gratifichi il grande lavoro svolto dai giovani studenti.

"Un grande ringraziamento va alla dirigente scolastica Lucia Baracchini – ha commentato il sindaco Jacopo Ferri – che non manca mai nel supportare i Comuni della Lunigiana e accoglie sempre in maniera positiva e propositiva le nostre proposte di collaborazione". ’A due passi da scuola’ è l’originale progetto ideato nell’ambito del corso di educazione religiosa all’Istituto Pacinotti Belmesseri con l’obiettivo valorizzare e far conoscere il significato spirituale e storico dei patrimoni artistici conservati nelle chiese.

L’iniziativa, patrocinata anche dall’Associazione Manfredo Giuliani, si è concretizzata negli anni scorsi in un primo intervento attraverso il quale gli studenti dei corsi dell’istituto professionale nei diversi indirizzi hanno allestito una nuova illuminazione del bassorilievo dei santi Antonio, Rocco e Bernardino nella chiesa di San Giovanni. Una sinergia tra storia, arte e scuola che davvero interessante e si configura come un primo passo per ulteriori interventi di questo tipo per sottolineare il valore dell’arte nelle chiese della Lunigiana.

Natalino Benacci