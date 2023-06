Gli studenti dell’istituto Tifoni in marcia per "far vincere le ragioni del cuore"

Alunni in marcia per "far vincere le ragioni del cuore" l’altra sera: “Vita per la vita” il tema delll’iniziativa dall’Istituto Tifoni nell’ambito delle manifestazioni conclusive del ‘Progetto Donazione’, creato dal dirigente scolastico Angelo Ferdani. Un’iniziative che da molti anni le scuole lunigianesi in rete portano avanti in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato (Fratres, Avis, Aido e Admo). La fiaccola degli è partita dalla S.S. Annunziata di Pontremoli (mossiere l’assessore all’Istruzione Annalisa Clerici) coordinata dall’insegnante Ivana Fornesi, presenti polizia urbana, carabinieri e molti cittadini. Obiettivo potenziare nei giovani la cultura della donazione per garantire il volontariato anche nel futuro. Dopo una sosta di commemorazione guidata dal parroco don Lorenzo Piagneri alla lapide dei caduti di Ponticello è proseguito il percorso verso piazza Italia dove è stato acceso il tripode con il sottofondo della marcia trionfale di Verdi. C’erano la sindaca di Filattiera Annalisa Folloni, la preside del Tifoni Lucia Baracchini, il presidente dei donatori Fratres Armando Mastroviti, la Misericordia e la protezione Civile L’assessore Clerici ha sottolineato l’importanza di donare. E ha raccontato la storia del bambino Ettore con l’amico robot BR1, tratta dal libro “L’officina delle nuove opportunità” di Valentina Zinzula.

