Gli studenti del Pacinotti Belmesseri a ’scuola’ in una cantina della Valpolicella

Esperienza unica per gli studenti del Pacinotti Belmesseri in visita, mercoledì scorso, in una delle realtà più importanti nel settore vinicolo: le cantine Masi nella Valpolicella. Ad accoglierli c’era Alessandra Boscaini, rappresentante della settima generazione dei titolari della cantina, che ha riservato una calda accoglienza alla scuola della Lunigiana, terra a lei molto cara tanto da aver desiderato di acquistare una casa nella quale trascorrere le vacanze in tranquillità. Gli studenti hanno potuto toccare con mano un’esperienza produttiva basata su valori di appartenenza e identità territoriale, sulla famiglia quale luogo di crescita individuale e professionale, col desiderio continuo di perfezionarsi su due di quelli che sono gli obiettivi cardine dell’UE, quali appunto creatività e spirito imprenditoriale, elementi verso i quali la scuola punta la propria attenzione nel programmare l’offerta formativa con l’auspicio che anche la Lunigiana possa davvero fare quel grande passo di cambiamento e trasformazione nella valorizzazione e consapevolezza dei propri valori.