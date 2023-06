Gli studenti a lezione di emergenze con la Protezione civile

La ’Staffetti’ di Massa ha fatto visita alla sala operativa della Protezione civile provinciale. Ad accogliere gli studenti c’erno Marco Gatti e Mariarosaria Boccarossa che hanno risposto alla curiosità e alle molte domande. Oltre a vedere “in funzione” la sala operativa è stato spiegato che cosa è la protezione civile intesa come sistema nel quale ognuno ha un ruolo ben definito e specifico, dagli enti, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, alla sanità, al volontariato, alle squadre di intervento ed alle risorse operative di tutti.

Per farlo è stata usata una similitudine paragonando il sistema ad una squadra di calcio: i giocatori scendono in campo e giocano la partita come le risorse operative intervengono durante un evento.

Si è parlato poi dell’importanza della prevenzione che si basa sulla conoscenza dei fattori di rischio e della previsione, soprattutto meteo, facendo vedere, tra l’altro il sistema previsionale del Centro funzionale della Regione Toscana concludendo con alcuni video riguardanti l’alluvione del 2011 ad Aulla e il terremoto del 2013.