Gli studenti a lezione contro il cyberbullismo

Nella Giornata nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo l’incontro al teatro della Rosa, organizzato dal Comune di Pontremoli, tra gli agenti della Polizia Postale di Massa e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città: Ferrari, Malaspina,Leonardo da Vinci, Pacinotti Belmesseri e Liceo Vescovile. Il saluto del sindaco Jacopo Ferri, l’introduzione della Polizia Postale, poi la platea si è collegata allo streaming del progetto realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con Unieuro contro il cyberbullismo, condotto dal giornalista e storyteller Luca Pagliari. "Abbiamo deciso di invitare i ragazzi in presenza tutti insieme al teatro - spiega l’assessore Annalisa Clerici - per far sì che questo videocollegamento, che avrebbero altrimenti potuto seguire singolarmente nelle proprie aule, venisse contestualizzato fisicamente dalla Polizia e reso più interattivo con domande e curiosità dei ragazzi, così come è stato". Si è parlato anche di body shaming, adescamento online, revenge porn, sexting, tutte tematiche estremamente attuali tra i giovani, nella speranza di fare un po’ di chiarezza ed evitare loro rischi e gravi conseguenze. Il prossimo appuntamento è per martedì 14 con ‘Ti amo da ...non morire’. un altro incontro rivolto agli studenti delle superiori che sarà tenuto dal maresciallo Gabriella Illuzzi, comandante della stazione dei carabinieri di Pontremoli, per affrontare le tematiche delle relazioni pericolose e degli amori ‘tossici’.