Gli sfidanti in azione su tutto il territorio

La fiaccolata

Una serata particolare per la lista civica Massa insorge’ che sostiene Marco Lenzoni. Martedì da piazza Garibaldi alle 21 partirà una fiaccolata per riaprire e usare il vecchio ospedale di Massa.

Giuseppe Conte

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà oggi pomeriggio a Massa per sostenere la candidatura a sindaca di Daniela Bennati, in corsa per il Polo Progressista e di Sinistra. L’appuntamento con candidati, attivisti e cittadini è alle 16 in piazza Garibaldi.

Marco Centinaio

Arriva a sostegno di Francesco Persiani il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, che a partire dalle 11, sarà a Villa Cuturi. Persiani sarà di nuovo nei quartieri alle 17: appuntamento a Mirteto, al parco dei Mirti. Alle 19 passeggiata al quartiere dei Poggi.

’Per una città solidale’

Alle 16 Enzo Ricci incontra i volontari Caritas Cervara. Alle 17,30 le cooperative sociali , Compass, Di Vittorio, Foglia del tè. Alle 18,30 il candidato visita alla struttura Aias Partaccia.