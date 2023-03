"Gli ospedali aspettano la nomina del direttore"

"L’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e il direttore generale, Maria Letizia Casani, continuano a disattendere gli impegni assunti con il territorio evitando di nominare un direttore autonomo dell’Unità operativa complessa". L’accusa del sindaco di Tresana e vice coordinatore regionale di Forza Italia, Matteo Mastrini, arriva il giorno dopo l’assemblea della Società della Salute e richiama gli ultimi eventi relativi all’organizzazione sanitaria del territorio. Il tema non era all’ordine del giorno quindi non è stato possibile parlare. Ma la maggior parte dei sindaci, in tutte le sedi e più volte, ha chiesto la nomina di un direttore con portafoglio per l’ospedale della Lunigiana articolato sui presidi di Fivizzano e Pontremoli. Una richiesta ancora ferma in un cassetto.

"La crucialità della figura del direttore di Unità Operativa Complessa è legata anche all’autonomia di spesa che dovrebbe avere e al fatto che sarebbe garanzia di investimenti speciali per la Lunigiana e per i suoi ospedali – prosegue Mastrini –. Noi abbiamo bisogno di andare nella direzione opposta rispetto a quella indicata dall’azienda". E il sindaco cita l’ordine del giorno, del 21 dicembre 2021 e collegato al bilancio regionale, presentato da Forza Italia e approvato all’unanimità da ben 40 consiglieri. "Se gli atti approvati dalle assemblee legislative hanno valore – aggiunge – allora l’Asl, oltre alla gestione ordinaria delle nomine, dovrebbe dare piena attuazione a quel documento che risponde esattamente sia ai bisogni del territorio, sia alla precisa volontà politica di garantirne il futuro. Inviteremo, per l’ennesima volta, il direttore generale a farlo sia perché la Lunigiana merita rispetto, sia perché non intendiamo piegarci a logiche aziendali nella quali non ci ritroviamo affatto".

Non c’è alcun limite minimo di popolazione a motivare il fatto che non sia previsto per la Lunigiana (territorio peraltro di grande estensione e montano) quello che altre aree della Toscana hanno da sempre. "Il territorio seppur poco abitato, è il più esteso della Provincia di Massa Carrara e non abbiamo nessuna intenzione di cedere a logiche che ci vorrebbero ancor più abbandonati ed emarginati - conclude Mastrini –. La direttrice Casani venga più spesso a visitare i nostri ospedali e ne garantisca la piena funzionalità e operatività. L’ultima segnalazione, fra le tante che ho ricevuto, riguarda ortopedia, in grave sofferenza per la carenza di personale: su questo non accetto di essere smentito dopo aver parlato proprio con gli operatori. Per non parlare poi nel particolare di Fivizzano e del fatto che non siano garantiti né un anestesista, né un rianimatore. Se qualcuno pensa di assicurare un futuro alla sanità lunigianese in queste condizioni, forse non vede la realtà che noi viviamo, ogni giorno, sulla nostra pelle".