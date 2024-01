Gli operatori in tour. Si studia la promozione

Ambi..tour Lunigiana: alla scoperta delle nostre risorse turistiche. L’Ambito turistico della Lunigiana prosegue il lavoro per costruire un sistema competitivo sul territorio. Assieme a Toscana Promozione Turistica e Anci organizza una giornata di condivisione rivolta a chi si occupa di turismo in Lunigiana. La giornata si chiama ‘Ambitour’ e servirà ad aumentare la conoscenza dell’Ambito turistico in cui si opera, le azioni, le opportunità offerte e, soprattutto, lo scambio di esperienze. Il tour conoscitivo si terrà domani 15 dalle 9.30 alle 17.30, partirà da Aulla con un autobus alla volta di Fivizzano, dove gli operatori potranno essere aggiornati sulle azioni promozionali di Toscana Promozione Turistica e dell’Ambito Turistico Lunigiana, oltre a confrontarsi su buone pratiche e esigenze degli operatori sul territorio. In piazza Medicea si potrà visitare il nuovo centro informazione e accoglienza dei Parchi, della Via del Volto Santo e della Lunigiana, oltre a provare la flotta di e-bike MTB del comune. Dopo una degustazione rappresentativa delle piccole produzioni locali, partenza per Pontremoli per proseguire a Lusuolo con la visita al castello aperto al pubblico. L’iniziativa, gratuita per gli operatori turistici, è sostenuta da Toscana Promozione Turistica e Anci, mentre l’organizzazione è demandata alle Cooperative AlterEco, Sigeric e Cristoforo. "L’Ambito turistico è ormai una realtà – commenta Gianluigi Giannetti, responsabile dell’Ambito e presidente dell’Unione dei Comuni – che lavora tutto l’anno per promuovere la Lunigiana come destinazione di eccellenza e costruire con gli operatori, un sistema di prodotti turistici e accoglienza competitivo e adeguato al complesso mercato turistico. Fare parte di un sistema regionale sta offrendo supporto e risultati impensabili da raggiungere individualmente". Per info [email protected], 3298147086.

Monica Leoncini