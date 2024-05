Gli obiettivi del Comune. Riflettori sul mondo marmo

Pubblicato il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) dal 2024 al 2026, un documento che ricalca le linee programmatiche del programma elettorale della sindaca Serena Arrighi, ma anche un resoconto sulle cose fatte e quelle ancora da fare. Tra le questioni analizzate anche quella del personale dove non risultano eccedenze. Tra gli obiettivi spiccano la ricerca di spazi pubblici non utilizzati da destinare a progetti di contrasto all’emergenza abitativa, il rilancio di Imm Carrarafiere e la transizione di Cermec e Nausicaa in Retiambiente. Il piano degli obiettivi strategici entro il 2026 prevede anche di proseguire con la formazione del personale comunale, in particolare ogni dipendente dovrà fare almeno due giornate di formazione, la prima di carattere generale, la seconda in base al tipo di ruolo ricoperto. Passando al pianeta marmo dal Piao emergono alcune criticità.

"Dai colloqui e dagli approfondimenti intercorsi è apparso opportuno introdurre alcune regole comportamentali – si legge nel Piao – che mitighino il rischio per quelle zone d’ombra che dal confronto sono comunque emerse". La soluzione sarebbe quella di "procedere alla tracciatura delle ipotesi in cui si rende necessario un intervento dell’operatore per le modifiche da apporre sulla bolletta elettronica di pesata. Questo allo scopo di evitare che si possano realizzare trattamenti diversi nei confronti dei concessionari, effettuare controlli mensili sull’andamento dei pagamenti di ciascun concessionario, adottando tempi di realizzazione dell’amministrazione omogenei rispetto ad inadempimenti dei concessionari".

Non solo. "È apparso poi opportuno inserire specifiche regole che garantiscano la rotazione del personale impiegato alle operazioni di pesatura (senza che si formino coppie fisse) – si legge ancora nel Piao –. Infine è stata individuata l’opportunità che dal punto di vista della informatizzazione delle operazioni, si proceda anche alla previsione, per ogni cava, della percentuale di scaglie bianche e scaglie scure che la lavorazione produce, in modo da poter costantemente monitorare se la quantità di scaglie prodotte sia in linea con la quantità di blocchi estratti dalla singola cava". E questo perché "le concessioni sono rilasciate per l’estrazione dei blocchi. Una percentuale non in linea nella produzione delle scaglie, potrebbe essere indice di rilevazioni non conformi rispetto al prodotto della lavorazione".

Alessandra Poggi