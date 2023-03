Gli “intrecci d’amore” raccontati alle Officine Tok

Lo scrittore originario del “Pioero” Gianni Ciuffardi sarà sabato alle 17 allo spaccio culturale nel borgo di Monzone, a Fivizzano, con il suo primo romanzo: “Volevo fare il partigiano, intrecci d’amore tra presente e passato”. "Siamo liete di ospitare le eccellenze della Lunigiana e della nostra valle del Lucido nel nostro piccolo teatro in scatola" afferma Elisabetta Dini che oltre ad essere la parte ospitante sarà anche colei che dialogherà con l’autore Gianni Ciuffardi e l’editrice Erika Pisacco. E’ infatti edito da Il filo d’Arianna il libro che si andrà a conoscere a Monzone. "Maurizio ha 16 anni e vive nella provincia della provincia, in un paese di poche migliaia di abitanti dove il tempo scorre sempre piuttosto uguale, dove le amicizie si consolidano a partire dalle scuole elementari e dove il futuro è già passato – spiega –. Per lo meno fino a quando non incontra Caterina e quell’estate, che sembrava essere uguale a tutte le altre, diventa, di colpo, l’estate più bella e assurda della sua vita".

La trama del libro non fa che preannunciare una presentazione ricca di curiosità a cui sono invitati tutti in un pomeriggio a ingresso libero. Per informazioni sull’evento è possibile chiamare il numero 3405371090 oppure scrivere alla emai [email protected]