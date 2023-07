Gli “Happy Days” a Montignoso: Esilarante Monologo di Stefano Santomauro

Uno spettacolo travolgente sulla ricerca della felicità. E’ “Happy Days” e va in scena oggi alle 21.30 a Villa Schiff Giorgini (via Fondaccio 1 a Montignoso, inserito nella rassegna di teatro e musica in 11 tappe , “Riprendiamoci la scena”, promossa da Cesvot. Uno spettacolo di e con Stefano Santomauro (nella foto), collaborazione ai testi Marco Vicari e Daniela Morozzi, prodotto da Grande Giove. Tra tisane alla malva e maglioni con le renne, trucchi per dormire 8 ore a notte, cibo bio e centrifugati imbevibili, Stefano Santomauro, dà il meglio di sé con un monologo esilarante, leggero e profondo, cinico e sincero, un racconto inadeguato da chi prova a raggiungere i traguardi di felicità senza, però, riuscirci (o forse sì).

Stefano Santomauro, attore livornese, allievo di Paolo Migone, si destreggia nel teatro e nella tv. In tv è nel cast di LoveSnack2 su Italia1, su Rai4 per un nuovo format comico dal titolo Challenge 4, su Rai1 per Romanzo Famigliare con la regia di Francesca Archibugi e su Canale Arte. Nel 2017 vince il Kilowatt Festival “L’Italia dei visionari” sezione di Como e l’anno dopo il prestigioso Drama Comic Award 2019. Daniela Morozzi, scoperta per il cinema da Paolo Virzì con cui gira Ovosodo e Baci e Abbracci, per dieci anni è stata la protagonista nel ruolo di Vittoria Guerra nella fiction Distretto di Polizia. Partecipa a film e fiction diretta da molti registi, ha vinto numerosi premi. Attiva nel settore sociale si occupa di problemi legati al mondo femminile, all‘ immigrazione e alla legalità diventando spesso testimonial di campagne di solidarietà.

L’ngresso allo spettacolo è libero, prenotazioni: [email protected]

Info su www.cesvot.it.