Gli gnomi di Costa per i bambini malati

Regalare un sorriso ai bambini in difficoltà. Giuseppe Costa, docente all’Istituto per il marmo ’Tacca’ , politico e scultore, ha deciso di donare uno dei suoi celebri gnomi ai piccoli degenti degli ospedali pediatrici.

’Uno gnomo per amico’ è il tema della proposta di Costa che vorrebbe donare "una di queste opere d’arte per ciascun istituto pediatrico Italiano. In ogni ospedale – scrive Costa – una scultura che raffigura uno di questi piccoli amici dal cuore grande. Gli gnomi con i loro racconti fiabeschi, ricchi di avventure, trasmettono fantasticherie e serenità. Quando inizi a conoscerli ti raccontano i loro segreti, ti donano i loro capellini colorati conici e gradiscono ricevere letterine dalle bambine e dai bambini. Questi omini hanno la barba lunga,vestiti con casacca, una grande cintura e stivali da montagna. Il cappello colorato –posegue Costa che sugli gnomi ha scritto numerosi racconti – ha vari significati: il colore blu dona successo e ottimi affari, il colore verde porta il benessere, serenità ama le bambine e bambini, il colore rosso, porta amicizia e amore – il giallo attira fortuna e ricchezza . Gli gnomi sono famosi per le loro gerle piene di doni speciali, in particolare l’amore, la speranza e sopratutto la solidarietà. Il mio invito – scrive Costa – è di porreuno gnomo in bronzo alto 34 centimetri su una colonna in marmo bianco, siglato con firma indelebile,“Made in Carrara”".