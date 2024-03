Gli esami per il ruolo ’assorbono’ 52 precari. Una settimana di supplenze in varie scuole

Sono 52 gli insegnanti precari dell’Istituto Pacinotti Belmesseri che la prossima settimana dovranno assentarsi dalle lezioni per partecipare alle prove dei concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo. Quasi uno su tre del collegio dovrà essere sostituito da supplenti o dai colleghi che dovranno così moltiplicare le ore di insegnamento. Un appuntamento del sistema concorsuale che genera, così come viene organizzato, qualche imbarazzo alla complessa routine delle lezioni negli istituti, che poi diventano anche una stazione di concorso in quando sono delegati a diventare anche sede di esame con tutto quello che comporta in termini di controllo delle prove. Insomma una tornata che in qualche modo incide sulla quotidianità degli istituti e anche sulla continuità didattica delle lezioni. Le prove si svolgono al computer nelle regioni in cui il candidato ha presentato la domanda di partecipazione nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali competenti per territorio. Ma i presidi locali sono in stato di allarme perché la prossima rischia di diventare una settimana calda proprio perché sarà difficile la copertura delle ore dei candidati al concorso assenti vista la numerosità. Si presenteranno in giorni diversi dal lunedì prossimo 11 marzo insegnanti per i concorsi nella scuola dell’infanzia, nella primaria e nella secondaria di I e di II grado.

Per non parlare dell’allestimento della sale di esame e dei controlli. In Lunigiana è sede di esame anche l’Istituto Da Vinci a Villafranca. La scelta è caduta sugli istituti ben attrezzati con laboratori di informatica. Le prove inviate dal ministero saranno consegnate ad un "comitato di vigilanza" composti da un presidente, due commissari e un segretario. La domanda ricorrente è: perché il Ministero non organizza le sessioni di esame in estate? Le motivazioni vengono spiegate dalla dirigente scolastica Lucia Baracchini." La prossima sarà una settimana delicata per quanto riguarda le gestione di tante scuole- avverte - ma l’affronteremo con spirito di collaborazione anche perché questo significa che a partire dal settembre prossimo diminuirà il tasso di turn over che nel nostro istituto Pacinotti Belmesseri è assolutamente in crescita negli ultimi anni".

I tanti docenti che non hanno la possibilità di fermarsi per periodi di tempo più lunghi nella stessa sede creano quella che viene chiamata discontinuità didattica. Un elemento che il Pacinotti Belmesseri cerca di monitorare con grande attenzione perché lo stop alla relazione coi docenti non sia sentito dagli studenti come abbandono e quindi anche ripercuotersi sulle modifiche metodologiche che con nuovi insegnanti possono capitare. "Il lato positivo prosegue Baracchini- è che a settembre ci saranno in cattedra tanti docenti a tempo indeterminato, ma i prossimi 10 giorni saranno davvero cruciali per scuole come la nostra che sono sia sede di esame, ma anche luoghi di intensi incroci di persone anche se in giorni diversi, e quindi ci sarà senz’altro una ricaduta sulla normalità". La dirigente spera che la modalità di proposta della parte scritta dell’esame e di selezione dei non ammessi non sia troppo penalizzante per docenti che nel loro percorso formativo non hanno centrato molte attività sulle prove d’esame, ma hanno lavorato con lo stile classico dell’analisi e riflessione verbale. "Quindi mi auguro - conclude - che la prova computer base con le scelte multiple non diventi un ostacolo perché abbiamo bisogno dal prossimo settembre di molti docenti non più precari".

Natalino Benacci