Gli encomi della Provincia Tre premi speciali per dedizione e altruismo

Coraggio, solidarietà, senso del dovere, altruismo. Sono le motivazioni che hanno convinto la Provincia ad assegnare tre encomi ad altrettanti cittadini che si sono contraddistinti per civismo e spirito di umana solidarietà. I premi sono stati assegnati a Palazzo Ducale nel corso di una cerimonia: a farlo è stata la vice presidente Elisabetta Sordi, su iniziativa del presidente Gianni Lorenzetti, alla presenza dei consiglieri Gianni Longinotti, Katia Tomè, Omar Tognini, Massimo Lecchini e Loris Bernardi. Gli encomi sono stati assegnati a Daniele Ricci, conosciuto come Super D, "per la forza di volontà, la tenace determinazione e l’incondizionato impegno profuso nel mettere al primo posto la cura dell’altro”; a Luca Ceccarelli per “il coraggio e l’altruismo con cui, a proprio rischio, incurante del pericolo si è prodigato per salvare la vita in mare a una giovane coppia di turisti”; e a Marco Costa, sottufficiale della Guardia di Finanza, per “l’altissimo senso del dovere, per lo spirito di umana e generosa solidarietà, per la tempestività dell’azione determinante nel salvataggio di una famiglia in difficoltà a bordo di un’imbarcazione”.

Daniele Ricci, 46 anni, disabile da 26, è noto in tutta la provincia per il suo impegno a favore degli altri. Instancabile nel promuovere raccolte alimentari per i poveri e tante altre iniziative in favore delle persone in difficoltà, fisiche, mentali ed economiche. Un esempio anche per tutti quelli che vivono la sua condizione.

Luca Ceccarelli, massese, è un bagnino ’storico’ del Bagno Adua a Tonfano. Nell’ottobre scorso è intervenuto, con un collega di Viareggio, per salvare una giovane coppia di tedeschi che si era tuffata col mare mosso. I due, in difficoltà, erano a 40 metri dalla riva e si erano infilati in un canalone molto profondo. Ceccarelli e il collega, senza esitare, si sono buttati in acqua sfidando onde e correnti e, seppure con molta fatica, sono riusciti a recuperare i due tedeschi e portarli in salvo.

Il maresciallo della Finanza Marco Costa, invece, sempre lo scorso ottobre, si trovava a bordo della sua imbarcazione di rientro da una gita lungo il Golfo spezzino quando ha notato un motoscafo in difficoltà davanti a Bocca di Magra. A bordo c’era una famiglia di Carrara, nonno, figlio e nipotino: il motoscafo era stato spinto verso gli scogli, iniziando pericolosamente a imbarcare acqua, e stava lentamente andando a fondo. Il finanziere si è prontamente avvicinato lanciando una fune per agganciare il natante in avaria: quindi lo ha trainato lentamente rimettendolo sulla linea di navigazione e tranquillizzando tutti. Poi il mezzo è stato soccorso da Capitaneria e Vigili del fuoco.

"È con grande piacere e onore che consegniamo questi encomi – ha detto Sordi –. È soltanto un segno, un simbolo di quanto sia importante per noi che rappresentiamo questa istituzione poter contare sull’aiuto di cittadini che vivono così forte il senso della dedizione dell’appartenenza a una comunità, dell’attenzione all’altro".