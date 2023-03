"Gli auguri della sindaca ai musulmani"

Prima i cristiani. Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia attacca la sindaca Serena Arrighi per il suo augurio social per l’inizio del Ramadan per la comunità islamica presente a Carrara. "Prendiamo atto con piacere – scrivono da Fratelli d’Italia –, che Serena Arrighi abbia fatto gli auguri alla comunità musulmana carrarese per l’inizio del Ramadan – scrivono da FdI –. Stesso piacere che avremmo voluto palesare dopo un Natale festeggiato a nostro avviso un po’ sottotono dall’amministrazione comunale. Ci sarebbe piaciuto – prosegue il documento – che la sindaca spendesse le stesse parole anche per la comunità cristiana, che è maggioranza nella popolazione, in occasione della Quaresima che rappresentava l’inizio di un periodo di preghiera e riflessione che porta poi alla Santa Pasqua. Confidiamo nel fatto che la sindaca rimedierà a questa svista già nei prossimi giorni, con l’avvicinarsi della domenica delle Palme e della Santa Pasqua. Occasione per ribadire l’importanza dei tradizionali valori cristiani fondanti della nostra civiltà. Valori di pace e tolleranza che dovrebbero essere tanto cari anche ai non credenti e agli appartenenti ad altre religioni". La questione ha sollevato una bufera social con quanti avrebbero voluto gli auguri di buona quaresima dalla sindaca. Questo il messaggio di Arrighi alla comunità musulmana: "Tanti auguri a tutta la comunità musulmana per l’inizio del ramadan: il mese sacro dedicato al digiuno e alla riflessione, ma anche un momento di gioia e di celebrazione per tutti i fedeli. A nome mio personale, dell’amministrazione e della città ci tengo a porgere a tutti loro i più sinceri auguri".