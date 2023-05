Gli aspiranti sindaci che hanno sottoscritto le linee del movimento

Friday for Future presenta i nomi dei candidati sindaco che hanno sottoscritto il programma ambientale pubblicato in data 24 aprile. "Siamo un movimento di massa che si batte per la giustizia climatica e ambientale, e ritiene che la collaborazione delle istituzioni sia uno degli strumenti fondamentali per raggiungere obiettivi importanti. A tal proposito abbiamo redatto un programma ambientale composto da dieci punti concreti e dettagliati che abbiamo sottoposto ai candidati e alle candidate sindacoa tramite email chiedendo loro di sottoscrivere.

A distanza di dieci giorni ci hanno risposto affermativamente in quest’ordine: ’Massa insorge-Marco Lenzoni sindaco’ che afferma che il nostro programma affronta più nel dettaglio gli stessi temi trattati nelle linee guida del loro; Daniela Bennati, che si dichiara totalmente d’accordo sulla visione politica nonostante qualche riserva su passaggi normativi e competenze; Cesare Ragaglini, che inviandoci le sue proposte in tema ambiente sottolinea come l’economia ambientale crei innovazione e nuova occupazione e sia una straordinaria opportunità; Guido Mussi risponde positivamente commentando punto per punto il nostro programma ed esprimendo qualche dubbio per quanto riguarda il biodigestore anaerobio e l’estrattivismo del marmo. Mobilità sostenibile, valorizzazione del patrimonio ambientale delle Alpi Apuane, pulizia dei boschi e un ufficio del turismo in centro, limitazione dell’estrattivismo al 50% e che i proventi siano investiti sul territorio, tutela delle coste e della macchia mediterranea, bonifiche e salubrità del territorio, investimenti nel verde pubblico e nell’energia rinnovabile, creazione di comunità energetiche, efficientamento della rete idrica, educazione ambientale nelle scuole e politiche “zero sprechi”. Ecco alcuni degli obiettivi. Ringraziamo i candidati e le candidate che hanno ascoltato".