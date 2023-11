Gli animalisti:: "Episodio grave. Fatta denuncia"

Come tanti gatti che vivono liberi non ha un vero nome: semplicemente “micio”. Trascorreva le sue giornate in pace, vagando nelle stradine del borgo di Po’, frazione di Fivizzano, senza dare fastidio a nessuno. Ma nei giorni scorsi qualcuno l’ha usato come bersaglio colpendolo con dei pallini sparati con un’arma ad aria compressa. In sua difesa si muove ora la LNDC Animal Protection con la sua presidente Piera Rosati. Portato dal veterinario, questo lo ha operato estraendo il pallino di piombo, che si era conficcato in una vertebra scheggiandola. Una situazione molto complessa per la quale la prognosi rimane ancora riservata: potrebbe restare paralizzato.

"Appena abbiamo appreso la notizia ci siamo attivati con il nostro team legale per sporgere denuncia contro ignoti, nella speranza che le indagini e le perizie balistiche riescano in qualche modo a risalire al responsabile di tanta ferocia. Purtroppo le armi ad aria compressa non sono soggette a registrazione come le altre armi, quindi potrebbe non essere facile dare un nome e un volto a questa persona così spietata. Per questo motivo, se qualcuno avesse informazioni utili, può contattare la nostra associazione scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]. Prendersela con un animale innocuo, ben voluto da tutto il borgo, non è una cosa che può essere giustificata in alcun motivo e questa persona deve essere messa di fronte alle proprie responsabilità, anche per fermare una escalation di violenza che dagli animali potrebbe in seguito passare anche allepersone", commenta Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection.