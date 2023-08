Gli anarchici scelgono il silenzio Bocche cucite davanti al giudice

di Andrea Luparia

Hanno tutti scelto di non rispondere, gli arrestati che ieri sono stati ascoltati, a Genova, dal Gip Riccardo Ghio che segue l’indagine sulla Federazione Anarchica Informale - Fronte rivoluzionario internazionale (FaiFri). In sostanza si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Per la verità, comunque, non tutti sono stati interrogati. A quanto pare per trequattro di loro l’interrogatorio è slittato di qualche ora (avrà luogo oggi o domani). Ci sarebbero stati problemi burocratici. La scelta di non rispondere, consentita dalle nostre leggi, è stata consigliata anche dai legali, che vogliono avere il tempo di leggere con attenzione l’ordinanza di custodia cautelare e valutare tutte le carte in mano all’accusa. Una scelta, dal punto di vista processuale, assolutamente comprensibile. L’avvocato George Botti (che difende Gino Vatteroni), tiene però a contestare un collegamento apparso ieri su molti mass media. "Non c’è alcun rapporto tra gli indagati e gli arrestati e l’episodio che martedi sera ha mandato in tilt la linea ferroviaria tra Firenze e Bologna. Scriva pure che il mio assistito ha ben altre “gatte da pelare“. E io sto già preparando il ricorso al Tribunale del Riesame. Deve uscire dagli arresti domiciliari". A proposito di Vatteroni, gli investigatori lo indicano essere il cervello del gruppo "l’indagato con maggiore carisma e caratura intellettuale, l’animatore del circolo Gogliardo Fiaschi, la mente della rivista Bezmotivny" e lo accreditano di "ottime doti direttive e organizzative".

E’ quindi interessante che ieri pomeriggio l’avvocato Luca Lattanzi ha voluto specificare che Vatteroni non ha alcun rapporto con la società proprietaria della tipografia “Avenza Grafica“ dove il periodico “Bezmotivny“ veniva preparato. "ll proprietario della tipografia è Oreste Zanelli detto Nino - spiega il legale - . Vatteroni non ha alcun ruolo all’interno della società. E Zanelli non era l’editore della rivista Bezmotivny. Adesso la tipografia è stata sequestrata e purtroppo l’attività è sospesa. Chiederemo al più presto il dissequestro dell’impianto. Bisogna tornare a lavorare al più presto". In attesa di vedere cosa deciderà il Tribunale del Riesame sulle richieste di scarcerazione e di dissequestro della tipografia, secondo l’accusa a svolgere realmente il ruolo di tipografo della rivista era Luigi Palli di Faenza, considerato dagli inquirenti anche "l’autore di parecchi scritti dal sicuro significato apologetico ed istigatorio". Sempre nell’ordinanza si legge che "la propaganda sovversiva attraverso Bezmotivny rappresenta il programma in forza del quale gli indagati si sono associati: essi vogliono diventare la voce dell’eversione anarchica, per contribuire a rovesciare le strutture statali, in primis quella italiana, ma anche quella di altri paesi. L’illiceità del fine, che travalica i confini della mera manifestazione del pensiero per diventare apologetico e istigatore, è ben presente ai componenti del comitato redazionale, cioè agli odierni indagati, che ne trattano nel numero di presentazione del periodico, pubblicato il 14 dicembre 2020".