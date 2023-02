Gli alunni della Menconi in visita alla redazione de La Nazione

La classe 5A della scuola Anna Maria Menconi, istituto comprensivo Taliercio di Carrara, ha fatto visita ieri mattina alla redazione de La Nazione a Massa per conoscere il mondo del giornale della loro città, dalla riunione di redazione al mattino fino alla chiusura dell’edizione alla sera, quando le pagine sono pronte per la stampa in rotativa. Guidati dalle maestre Roberta Ferrari Bini e Alessia Tenerani, hanno fatto visita alla sede de La Nazione: Luca Anelli, Luca Barattini, Pietro Barenco, Martina Battaglia, Agata Bonalumi, Mattia Bottici, Raffaele Buongiorno, Alice Fardi, Davide Gambogi, Mattia Gianfranchi, Andrei Ionet, Anna Melani, Giuseppe Merolla, Ayman Samlali, Andrea Sgadò, Nicole Sini, Riccardo Truglio e Livia Vanillina.