"Gli alimenti per gli asili sono regolari"

Era destinato a mense aziendali di Montignoso e non agli asili il carico di alimenti irregolari sequestrato dalla Polizia. L’amministrazione comunale, dopo tutte le verifiche con i fornitori, fa chiarezza e rassicura le famiglie. "I nostri fornitori – precisa – sono selezionati attraverso procedure rigorose, basate su standard internazionali certificati e nel pieno rispetto della normativa europea in materia di sicurezza alimentare. Anche il giorno del sequestro della merce, le forniture di prodotti alimentari destinate alla cucina comunale di Montignoso sono avvenute con la massima regolarità e in totale conformità a tutte le norme igienico-sanitarie previste". L’amministrazione Comunale ribadisce che vengono effettuati controlli costanti e scrupolosi lungo tutta la filiera, affinché i pasti serviti ai nostri bambini siano sempre sicuri e di alta qualità.