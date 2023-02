Gli agricoltori ricordano Pietro

A Pontremoli il “Gruppo degli agricoli di Filattiera“

ricorda uno storico trebbiatore della Lunigiana: Pietro Lecchini. A dieci anni dalla sua scomparsa, la cerimonia si svolgerà domenica alla chiesa della Santissima Annunziata. Alla cerimonia per ricordare la figura di Pietro, deceduto a 70 anni d’età, parteciperà anche la famiglia. "Pietro era una persona unica, aveva acquistato con tanto lavoro e sacrificio il Podere di Monte Galletto, sulla costa di Pontremoli - afferma il portavoce dei coltivatori - dove allevava mucche, pecore, coltivava ulivi e nei campi del piano seminava orzo, mais e grano. E’ stato il primo ad avere la trebbiatrice per granoturco e grano e l’essicatoio per il mais . Girava tutte le famiglie dei contadini, da Pontremoli, Villafranca,a tutta la Piana di Filattiera, rendendo a noi Agricoli un servizio impagabile. Lo ricordiamo con immutato affetto e domenica alle 11,30 saremo presenti tutti.