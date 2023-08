"Gli accordi erano diversi Ma troveremo soluzioni"

Non perde l’aplomb il comandante Jacopo Del Carlo, commissario in carica nella gestione dell’aeroporto di Cinquale per conto del Comune di Massa. La notizia dell’addio dell’aeroclub non lo sorprende più di tanto a dimostrazione del temperamento e dell’esperienza di ‘volo’: una scelta che lo costringe a una ‘virata’ più stretta, nei tempi, una manovra d’emergenza ma calcolata. "Ne prendo atto. Non era preventivato, almeno non negli accordi che l’aeroclub aveva preso con il sottoscritto ma provvediamo. Lo sfratto d’altronde era esecutivo. Avrebbe dovuto essere eseguito il 30 agosto. Lo hanno fatto prima e in maniera un po’ sbrigativa: lasciano l’aeroporto di corsa dopo essersi dichiarati insostituibili. Che cosa si vuole dimostrare così? Metterci in difficoltà per 24 o forse 48 ore? Mi pare poca cosa".

Cosa succede ora? Si prevede un Notam di chiusura dell’aeroporto, magari per qualche ora, ma che secondo Del Carlo non toccherà l’elisoccorso che "non rientra nei sistemi Notam. Durante la notte già assicureremo la situazione e avviseremo Avincis che per stanotte dovrà utilizzare un’altra soluzione. Oppure chiameremo i vigili del fuoco per garantire il servizio di pubblica utilità". Sostengono di non essere più autorizzati a stare dentro dal 21 agosto: "Enac non può decidere la gestione di un aeroporto che non è di sua proprietà. Ha fatto da ‘notaio’ rispetto a una nota del Comune. L’amminsitrazione aveva però informato tutti, e io stesso tramite Pec anche a Baldi, che la stessa nota doveva essere modificata dal 21 al 30 agosto. Enac ha poi ritenuto di non fare una ulteriore modifica ma vale la nota del Comune. Avevamo fatto con Aeroclub anche una trattativa per far transitare alcuni dipendenti e mi ero speso personalmente nei confronti della società appaltatrice Medicea per il passaggio. Capisco che nessuno sfrattato possa essere contento, ma il loro comportamento è un po’ in controtendenza con gli accordi presi con il sottoscritto".

E ora? "A parte magari mettere in difficoltà il sistema logistico per 24 ore, l’aeroporto riprenderà la sua corsa". E’ fiducioso. "Avrò l’aeroporto in gestione completa sin dal primo giorno. Non avremo problemi a trovare provider antincendio e ho già richieste dei provider per i rifornimento. E’ questione di tempo ma ce la faremo".

Francesco Scolaro