Gli abusivi del Malaspina ci riprovano Blitz notturno per rientrare in ’casa’

Braccio di ferro tra gli occupanti abusivi di Palazzo Malaspina e le forze dell’ordine che li avevano sgomberati nei giorni scorsi. Nonostante il blitz di carabinieri e polizia urbana di giovedì scorso e la successiva denuncia a piede libero per sei ospiti illegali, l’altra sera qualcuno è riuscito ad intrufolarsi, chissà come, all’interno dell’immobile e anche ad allacciare un cavo elettrico alla presa di un’abitazione confinante il cui proprietario vive all’estero. Si pensa che sia stato il ’custode’ anonimo che gestiva il traffico di letti nell’edificio e non le stesse persone identificate nel corso dell’operazione di sgombero.

A segnalare che non era cambiato nulla i residenti nella zona, che ieri mattina hanno notato un cavo elettrico penzolante sulla parete posteriore esterna dell’edificio. Così si sono mossi nuovamente la polizia urbana e i carabinieri per effettuare un sopralluogo. All’interno in quel momento non c’erano persone. Sono stati verificati gli accessi precedentemente chiusi e constatato che non c’era stata alcuna effrazione. Secondo una prima ricostruzione chi è riuscito ad intrufolarsi all’interno potrebbe aver scalato il muro divisorio con l’ex Convitto Marello sul quale era stata aggiunta anche una rete, che è risultata allentata. Al termine del primo controllo erano stati cambiati i lucchetti alle porte e rinforzati i possibili accessi, ma evidentemente c’era qualche altro varco utilizzato dal ’gestore’ dello stabile per rientrare, rivendicando così un qualche diritto di continuità sul dormitorio abusivo che da mesi accoglieva ogni sera nuovi ospiti. Ma anche una specie di sfida alle istituzioni. Il viavai era dimostrato anche dalla notevole quantità di rifiuti rimossi dal personale del comunale, alimentato grazie ai cellulari e al passaparola. Un’ occupazione fatta a colpo sicuro, su segnalazione di uno stabile abbandonato e poco sorvegliato. C’erano una decina di brandine dislocate nelle varie stanze al primo piano del palazzo, un tempo sede del comando della Compagnia dei Carabinieri e successivamente della Biblioteca comunale, trasferita tre anni fa.

L’attività di accoglienza era solo notturna, durante il giorno infatti nessuno aveva mai notato movimenti particolari. L’andirivieni avveniva la sera con l’arrivo dei treni alla vicina stazione ferroviaria. L’approvigionamento elettrico era stato garantito con un cavo che portava la corrente dal vicino stabile dell’ex Convitto Marello (2mila metri quadrati, sempre di proprietà della provincia) e anche l’acqua attraverso una conduttura di gomma. Il Comune, che aveva in uso la struttura, ha però chiuso l’erogazione dell’acquedotto. Lunedì prossimo è previsto un ulteriore intervento degli operai del Comune che dovrebbero ’blindare’ tutta l’area.

