Carrara, 22 agosto 2018 - Lutto nel volley italiano: è scomparso a 63 anni Giuseppe Giannetti, tra i maestri della pallavolo femminile tricolore. Da allenatore legò la sua carriera alla Pallavolo Carrarese, condotta fino alla Serie A1. Eccezionale talent scout, scoprì giocatrici che poi, grazie ai suoi insegnamenti, diventarono fuoriclasse in Serie A e in Nazionale, tra cui Daniela Volpi, Maurizia Cacciatori, Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano.

Nato a Carrara nel 1955, trascorse più di 10 anni nella 'sua' Pallavolo Carrarese, con la quale vinse ben 10 titoli nazionali giovanili e colse tre promozioni. Successivamente si spostò a San Donà per un quadriennio, quindi chiuse l'avventura in Serie A nel 2005 a Cremona. Ha continuato poi a lavorare nel volley, legandosi al Volley Pool Piave fino al 2017. Fu anche vice allenatore della Nazionale.

Maurizia Cacciatori in un post su Facebook lo ricorda così: "Ti avevo detto che noi Carrarini siamo tosti e non molliamo mai. E così continuerai ad esserlo nei cuori di tutte noi. Noi che siamo cresciute coi tuoi insegnamenti, noi che non potevamo avere miglior allenatore. Ciao Beppe".