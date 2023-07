Giullari, acrobati e sputafuoco Tutto pronto per la Festa medievale

Tra sputafuoco e giullari, figuranti mascherati e giochi d’altri tempi ad Avenza torna la Festa medievale, la due giorni della Pro loco in programma per il 15 e il 16 luglio. Un evento molto atteso che come sempre animerà il cuore del centro storico con attrazioni, spettacoli, laboratori per bambini ma anche un mercatino artigianale e buon cibo. Una grande festa di strada che vedrà la partecipazione di più di 80 artisti provenienti da diverse parti d’Italia. La Festa medievale è giunta alla sua decima edizione e vedrà la presenza dei più importanti artisti di strada come ‘Faisca de luz’ specializzato negli effetti di fuoco, Massimo ‘Pugno di fuoco’, i giullari dell’Allegra Brigata, ‘Fabius’ il giullare, gli attori del teatro della Viscova. Saranno presenti anche gli sbandieratori di Fivizzano, che con i loro colori animeranno le strade e le piazze del centro storico. La manifestazione si svolgerà per nuclei tematici: nel giardino di Casa Pellini si svolgeranno le attività didattiche e rievocative legate alle antiche professioni. La piazza della Scuderia ospiterà i laboratori di artigianato per bambini, mentre in via Gino Menconi 60 postazioni di giochi in legno.

Piazza Finelli ospiterà invece numerosi spettacoli che a partire dalle 19 accompagneranno i visitatori fino alla chiusura della manifestazione. La direttrice commerciale di via Giovan Pietro diventerà il contenitore dell’intrattenimento più moderno con spettacoli teatrali, punti musica, danze, giochi e artisti di strada, presenti per le due giornate di festa. Avenza medievale ospita anche un mercato a tema medievale nel centro storico di Avenza, e un mercato a carattere straordinario in via Giovan Pietro. Non poteva mancare la pesca di beneficenza con tanti giocattoli per i piccoli partecipanti. In occasione della festa medievale, bar pizzerie e ristoranti di Avenza saranno aperti per soddisfare il palato dei visitatori con piatti della tradizione avenzina, rivisti e reinterpretati per l’occasione.