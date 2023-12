"Giulia Mutti in concerto al Dms Stage di Montignoso"

Piano e voce per un impatto emotivo che rapisce e appaga. Giulia Mutti, musicista e cantautrice toscana, sarà in concerto domani, sabato, al club Dms Stage di Montignoso. Nata a Pietrasanta nel 1993 é influenzata dall’ascolto dei grandi cantautori italiani, dal pop internazionale e muove i primi passi creandosi un’identità in cui spiccano determinazione e grinta. Esordisce come musicista e opening artist per un intero tour di Paolo Vallesi. Dal 2012 al 2017, porta avanti parallelamente la sua attività live (aprendo fra gli altri i concerti della PFM) e quella in studio, in cui sperimenta e si definisce, affiancata da musicisti e produttori come Fabrizio Barbacci (Ligabue, Negrita ecc) e Steve Lyon (Depeche Mode, The Cure ecc).

Nel progetto “Cantautrici Coraggiose”, che porterà al “Dms Stage”, emerge a pieno la spiccata personalità live di Giulia, che delinea un mondo in cui l’autenticità è tutto, trovando un punto di contatto fra cantautori e pop star. "Quattro cantautrici più una" è come definisce il taglio di queste live la stessa artista e la sensazione arriva perfettamente al pubblico durante il concerto.

I biglietti sono disponibili su http:www.dmschoolmassa.com acquistabili anche in cassa. È attualmente al lavoro sul secondo album di inediti e presenzierà come finalista a Roma al Premio De Andrè nel gennaio 2024.