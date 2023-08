Giulia Ghiretti: dall'incidente al riscatto a Marina di Massa

Questa sera a Villa Cuturi, alle 21.15, si terrà la presentazione del libro ’Sono sempre io’ di Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica, medaglia d’oro agli ultimi mondiali di Manchester, scritto in collaborazione con il giornalista Andrea Del Bue. Ghiretti ripercorre la sua vita, dall’incidente all’amore per il nuoto, dai rapporti con la famiglia, agli amici di sempre e a quelli perduti, dal rapporto con Marina di Massa, dove va sempre in vacanza, dalle tante competizioni, i Mondiali, gli Europei e le Paraolimpiadi, fino alle grandi soddisfazioni e le tante medaglie. ’L’incidente, il nuoto, la mia rivincita’ è il sottotitolo emblematico di ’Sono sempre io". Un viaggio alla scoperta di una donna tenace e sensibile che non ha mai perso il sorriso e la voglia di fare sport. Un libro in cui l’atleta si racconta senza filtri e accompagna il lettore nella sua vita fatta di soddisfazioni e crescita personale. E’ un libro che sensibilizza, che tocca l’anima, che fa ridere, piangere e riflettere. Uno di quei libri che si divorano, che scorrono, che leggi perché vuoi conoscere le sensazioni dell’atleta all’inizio e alla fine di ogni gara, ma non solo. L’ingresso è libero. Al termine della presentazione, moderata dalla giornalista, collaboratrice de La Nazione, Margherita Badiali, Giulia Ghiretti si fermerà con il pubblico per il firma copie.