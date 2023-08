Giù le opere abusive Poveromo, addio tombature

Ponti, tubazioni e tombature sul fosso Poveromo, si va verso le prime ordinanze di demolizione. Sono scattate infatti in queste giorni le prime vere misure di prevenzione da parte della Regione che spingeranno il Comune a disporre l’abbattimento di tutte le opere ritenute abusive o di ostacolo al deflusso dell’acqua. Tutto rientra nel discusso progetto di mitigazione rischio idrogeologico nella zona di Ronchi e Poveromo, finanziato con 5 milioni di euro dal Ministero: il piano, nelle mani del Consorzio di Bonifica, prevede la realizzazione di un’idrovora lungo il fosso. Bocciata la prima ipotesi alla foce, in seconda battuta l’opera è stata spostata a monte del viale interno, con una spesa prevista di circa 3 milioni di euro ma anche questa ipotesi è contrastata da cittadini e ambientalisti e Comune. Tant’è che nelle scorse settimane lo stesso Consorzio ha affidato degli incarichi di revisione degli studi e dei modelli alla base del progetto, comunque già escluso da Valutazione di impatto ambientale: allo studio associato dei geometri David Sani e Laura Grossi di Lucca è stato affidato il rilievo altimetrico e catastale del tratto a monte del fosso Poveromo rispetto a quello rilevato nel progetto per ottenere le sezioni idrauliche aggiornate su cui impostare le nuove modellazioni richieste dalla Regione.

Su tali basi l’ingegnere Pozzolini si occuperà di realizzare i nuovi studi idrologici dell’area. Nel frattempo, però, le pratiche di verifica della sicurezza idraulica vanno avanti: l’estate scorsa la Regione aveva avviato verifche su tutte le opere realizzate lungo il corso d’acqua per controllare che rispondessero agli studi idraulici. Procedure che si stanno chiudendo con esito scontato: ponti e tombature non rispettano le condizioni di compatibilità idraulica in base agli studi idraulici del quadro conoscitivo dello strumento urbanistico comunale redatti dal tecnico dello Studio Physis di Firenze. Insomma quelle concessioni, magari rilasciate da altri enti e per le quali si paga un contributo, non possono essere rinnovate. Parliamo di ponti e tombature che permettono di superare il fosso e di accedere alle proprietà, ai terreni o alle case in zona. Opere che risultano irregolari: niente concessione e il Comune dovrà firmare le ordinanze di abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi, aprendo un altro scontro sul fosso Poveromo.