"Giù le mani dallo Spazio popolare"

L’autunno è sempre caldo per lo Spazio popolare di via San Giuseppe Vecchio che rischia di finire di nuovo sotto sgombero per la terza volta dal 2018, e sempre poco prima del Natale. Due tentativi per ora si sono fermati anche per le proteste di chi quei locali li utilizza, dopo averli recuperati dal degrado: il primo era iniziato a dicembre del 2018, il secondo ancora a dicembre ma nel 2020, poi fermatosi dopo tante proteste sfociate anche in un presidio sotto palazzo civico. Qegli spazi sono di proprietà del Comune ma da tempo erano stati di fatto ‘abbandonati’ nella sporcizia e nell’incuria. Nel 2013 l’occupazione, con in prima fila la sezione di Massa del partito dei Carc: i locali erano stati puliti, liberati, resi agibili e fruibili alla cittadinanza. Iniziative che non si sono fermate neppure sotto il Covid e che proseguono. Da poco, ad esempio, è stato celebrato il 106° anniversario della Rivoluzione d’Ottobre con pranzo popolare e a seguire proiezione del film ’La fine di Pietrogrado’ e letture collettive di stralci de ’La Madre’ di Gorki con traduzioni e spiegazioni di Marta Tongiani. Ora una mozione di Fratelli d’Italia in consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta allo sgombero. "Lo Spazio Popolare ad oggi è un punto di incontro per molte persone, ospita diverse realtà associative tra cui il nostro partito, e negli anni è stato e sarà sede di diversi progetti sociali. Ricordiamo per citare due progetti che negli anni sono nati e si sono sviluppati all’interno dello Spazio: la ‘Palestra Popolare Aldo Salvetti’, che per diversi anni ha fornito corsi sportivi gratuiti, e la ‘Rotta Solidale’, che nel periodo più duro della pandemia ha fornito sostegno a circa 80 famiglie con la consegna settimanale di pacchi alimentari – scrive il partito dei Carc –. Altro che sgombero, lo Spazio popolare deve continuare a vivere e deve essere messo nelle condizioni di poter svolgere la propria attività. E’ un luogo estraneo da ogni logica del profitto dove aggregarsi per discutere, socializzare e organizzarsi: probabilmente è proprio per questo motivo che da tanta noia ai rappresentanti di FdI". I Carc annunciando un presidio sotto al Comune per il giorno in cui sarà discussa la mozione.