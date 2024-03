Giù le mani dalla scuola. Sit in delle famiglie per salvare la primaria e il futuro del Casone

La scuola del Casone non si tocca. I genitori sono imperterriti: "Manteniamo le iscrizioni dei nostri figli alla prima elementare di Casone e siamo pronti a dar battaglia con manifestazioni costanti davanti alla scuola. Chiediamo un incontro urgente con il sindaco Francesco Persiani e pretendiamo una risposta, scritta, sul futuro di questa scuola e di conseguenza del nostro quartiere". Erano in molti all’incontro di ieri mattina davanti al cancello della primaria di Casone, voluto dalle famiglie del quartiere sostenute da tutti i consiglieri comunali e dalle forze del centrosinistra, dall’Ageparc, dalla Pro loco Partaccia e dalla parrocchia di don Ivo Ercolini. Una scuola nata nel 1960, cuore pulsante del quartiere marinello, che adesso rischia di chiudere. "Si parla di numeri ma questi ci sono – osserva Giorgia Mosti –. Abbiamo al momento 7 iscritti ma potremmo averne molti di più. Peccato che ai genitori che si presentano per iscrivere i propri figli alla prima di Casone venga proposto di fare l’iscrizione alla primaria di via Fiume. Questa scuola non ha bisogno di nulla: è al centro di un grande parco, ha aule capienti che addirittura hanno consentito agli alunni di poter seguire le lezioni anche in tempo di Covid. Ci sono aule per l’informatica, è dotata di palestra (che non tutte hanno). E’ servita dallo scuolabus (su via Fiume manca) e quindi costringerebbero i genitori a muoversi autonomamente: un delirio".

"Perché tutto questo? – aggiunge Giorgio Gentili –. Ho iscritto mio figlio alla classe prima di Casone ma non si sa dove andrà. Eppure dalla scuola dell’infanzia, accanto alla primaria, escono oltre venti bambini e ci ritroviamo con 7 iscritti. E’ mancato anche il naturale percorso di continuità. I bambini ci sono e se va modificata l’offerta, con laboratori pomeridiani e tempo pieno, noi siamo favorevoli". Il caso di Serena Pitanti è simile a molti altri: "Quando sono andata a iscrivere mio figlio in prima – spiega – mi sono state offerte la scuola di via Casamicciola e via Fiume. Chiaramente ho detto no, mantenendo Casone. La scuola di via Casamicciola ha già una prima a tempo pieno e l’idea è di aggiungere un’altra classe a tempo normale. E quindi stanno cercando iscrizioni. Ma allora, visto che sia via Casamicciola e via Fiume hanno già una classe prima con circa 25 iscritti, perchè non dirottare qualche iscrizione a Casone e raggiungere i numeri utili per una classe?".

"Già un anno fa la prima di Casone è saltata per salvare via Fiume – interviene Tiziana Brizzi –, se manca anche per il prossimo anno scolastico si va chiaramente verso la chiusura. Questo territorio ha già dato con la chiusura delle scuole della Partaccia e di Ricortola. Casone deve essere salvata". Il timore di Elisabetta Bertuccelli è condiviso da molte mamme: "Restano tre classi con 29 bambini e a rischio c’è la continuità del percorso. Se la scuola chiude dove verranno smistati i nostri figli? Non si pensa alla loro integrazione con docenti e compagni"?.

Presente anche una docente del liceo classico Rossi, Daria Bertilorenzi, che nella scuola del Casone ha mosso i primi passi: "Ho imparato in questa scuola il significato di quartiere, di unione e vicinanza. Questa scuola rappresenta il perno di una comunità aggregativa interculturale, inclusiva. Qui ci sono le radici del quartiere, l’identità dei giovani. Ed è triste pensare che tutto questo possa finire: chiediamo un ripensamento umanistico".

