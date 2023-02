"Giù le mani dai pini, vanno tutelati"

CARRARA

Il consigliere comunale Cosimo Maria Ferri interviene sulle prescrizioni ai pini fatte dalla Soprintendenza in Conferenza dei servizi al progetto della Caravella, che serviva proprio a capire le modifiche da apportare al progetto. "Anche sul progetto Caravella avevo ragione io – scrive Ferri – dico purtroppo perché mi preoccupano la superficialità e l’atteggiamento della sindaca Arrighi (ambientalista solo a parole e in campagna elettorale ma non nei fatti, nel silenzio di Legambiente che l’ha promossa) e del suo super assessore Moreno Lorenzini che dovrebbe dimettersi per quanto ha riferito in commissione. È evidente che per la città sia fondamentale prendere i soldi del Pnrr, e tutti lo vogliamo, ma è altrettanto vero che bisogna essere capaci di riceverli. Sulla Caravella non si può sbagliare. Questo era il consiglio (non richiesto né ascoltato) che avevo dato alla giunta Arrighi e al super assessore. La risposta è sempre la solita "non si preoccupi ci pensiamo noi, è tutto a posto". E Lorenzini aveva aggiunto: "Abbiamo avuto i complimenti della soprintendenza che ha fatto solo piccoli rilievi". In realtà non è stato così e le osservazioni fatte in conferenza dei servizi sono veri e propri macigni e si soffermano su tre punti: i pini (che non si devono toccare perché il Pit protegge le pinete residuali nell’ambito costiero versiliese), il vincolo idrogeologico e il progetto di restauro conservativo nel rispetto del decreto legislativo. L’unico aspetto positivo e il disco verde è sull’ampliamento del manufatto da destinare alla scherma. L’architetto Giannone è stato chiaro "nessun avallo a progetti insistenti su pinete che assecondino o determinino depauperamento della natura botanica". Quindi Ferri passa alla questione del vincolo idrogeologico, "Con il progetto esecutivo dovrà essere dato un parere per il vincolo idrogeologico – continua il consigliere comunale – passaggio molto delicato vista la zona e i recenti episodi alluvionali, e rimane aperto il problema del restauro conservativo della recinzione che impone una serie di vincoli e il rispetto di una normativa specifica. Queste sono la trasparenza e la giusta informazione? "