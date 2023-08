Gita alla Mostra di Vito Tongiani a Massa con l'Artista da Guida

Gita speciale di Italia Nostra al palazzo mediceo di Seravezza per la mostra ’Omaggio a Vito Tongiani’. Una cinquantina di persone ha risposto all’iniziativa dell’associazione a conferma dell’interesse per l’arte di Tongiani. Ed è stato lo stesso artista massese a illustrare le sue opere ai visitatori. Tongiani ha accolto i concittadini con semplicità e schiettezza, com’e nel suo carattere di ’antico’ apuano. In mostra cinquanta dipinti e alcuni bozzetti di statue in bronzo e marmo, opere che hanno... preso vita dal racconto di Tongiani che ha abbinato l’arte a ricordi e aneddoti legati alla sua vita trascorsa tra Francia, Italia e Marocco. Nel gruppo c’era anche il sindaco Francesco Persiani, con la moglie, che ha ringraziato Italia Nostra e si è complimentato con Tongiani a nome di tutta la cittadinanza. Presente anche lo studioso Franco Frediani, a cui si deve buona parte della riuscita dell’iniziativa. In apertura il presidente di Italia Nostra, Bruno Giampaoli, ha ricordato lo scultore massese Gigi Guadagnucci, zio e mentore di Vito.