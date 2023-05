Giromini, riapertura ancora lontana Corsa contro il tempo per la biblioteca

CARRARA

Giromini: stanziati 350mila per la ripresa dei lavori e accelerata la riapertura della biblioteca.Ieri l’assessore alle Opere pubbliche Elena Guadagni è intervenuta, assieme all’assessore alla Cultura Gea Dazzi, nel corso della seduta congiunta delle commissioni Lavori pubblici e Politiche educative presiedute, rispettivamente, da Silvia Barghini e Maria Mattei. Oggetto della discussione la situazione della scuola di Marina dove i lavori di ristrutturazione e ricostruzione sono ormai fermi da tempo con il Comune che già lo scorso dicembre ha rescisso il contratto con la Ati ‘Petrà’ per gravi inadempienze. Un’iniziativa partita dalle due presidenti che volevano vedere chiaro e fare il punto sulla scuola chiusa da tempo e sulla biblioteca adiacente gettonata da marinelli e studenti.

"Il nostro obiettivo – spiega Guadagni – è quello di far ripartire il cantiere prima possibile, ma si tratta di una situazione complicata che ha risvolti anche giudiziari. Il Comune, è bene ricordarlo, si è trovato costretto a rescindere il contratto con la Ati Petrà per gravi inadempienze mentre quest’ultima ha, come è legittimo da parte sua, ricorso a vie legali. Il tribunale ha quindi nominato un consulente tecnico d’ufficio ed è cominciato un accertamento tecnico preventivo che è attualmente in corso. Per quanto riguarda il Comune, nel frattempo, da un lato ci siamo costituiti per difendere le nostre ragioni, dall’altro abbiamo proseguito a lavorare per l’assegnazione dei lavori scorrendo la graduatoria della gara d’appalto. In questa fase ci siamo scontrati con le difficoltà di riuscire a sottoscrivere un nuovo contratto alle stesse condizioni, e agli stessi prezzi, previsti dalla prima assegnazione visto che in questi anni tutte le voci di spesa sono aumentate in maniera considerevole. Proprio per questo è stata da poco approvata una variazione di bilancio grazie alla quale adesso abbiamo 350mila euro in più da mettere a disposizione per la Giromini. In questo momento siamo in contatto con la quarta classificata che ha già eseguito anche alcuni sopralluoghi in cantiere e speriamo, non appena sarà possibile, di poter procedere con tutti gli atti formali per far ripartire i lavori alla scuola. Parallelamente stiamo aspettando che il collaudatore incaricato ci fornisca la propria relazione sullo stato del cantiere e a quel punto procederemo a stralciare i lavori previsti per la biblioteca che procederanno su un diverso binario. In questo caso il costo stimato delle opere per concludere la ricostruzione è di circa 40mila euro più iva e vorremmo andare avanti in maniera non solo separata, ma anche con tempi decisamente ridotti rispetto alla scuola". C’è chi parla del mese di ottobre, anche se non è possibile avere una data certa. Il problema che si porrà con l’apertura è la mancanza di personale. Fra i suggerimenti delle commissioni recuperare personale in pensione che attraverso un’associazione amici della biblioteca possano tenere aperta la struttura in attesa delle assunzioni. L’assessore Dazzi ha parlato dell’ipotesi di ricorrere alle cooperative sulle tre biblioteche in generale che avranno carenze di personale.