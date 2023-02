Giromini, il cantiere è un continuo pericolo Pieruccini attacca l’assessore Guadagni

La Lega chiede chiarimenti sui quattro container acquistati dell’amministrazione per accogliere il materiale della scuola Giromini, a seguito della richiesta della ditta incaricata dei lavori (poi rimossa per inadempienza) di riavere i propri container. Nicola Pieruccini commissario provinciale della Lega scrive: "L’assessora ai lavori pubblici Elena Guadagni, secondo la ditta Petrà’, avrebbe omesso di mettere in sicurezza l’area perché i pannelli metallici avrebbero ceduto in più punti, compromettendo anche la sicurezza dei pedoni. Per questo la Petrà aveva sollecitato l’assessora già a gennaio, dopo la risoluzione contratto per inadempienza, per il rifacimento della recinzione per 6mila euro. Soltanto un’incompetente come la Guadagni poteva lasciare il cantiere chiuso da sette mesi senza le idonee misure di sicurezza, e deve ringraziare il direttore lavori che ha informato l’amministrazione dei ritardi. Intanto, mentre la Guadagni era intenta ad asffaltare le strade del marmo, il cantiere della storica scuola era stata lasciato nel degrado assoluto. Nell’area di cantiere si vedono ancora i container della Petrà, all’interno dei quali erano stati sistemati provvisoriamente arredi e materiale scolastico della scuola. Ma la società Petrà, che speriamo abbia pagato almeno salate penali, con insistenti note aveva chiesto di liberare i propri container dagli arredi per poterli recuperare". "Che fine hanno fatto quelli acquistati dall’ex sindaco De Pasquale – conclude Peruccini – che poi non erano stati utilizzati?".