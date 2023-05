’GiroE’ Esperienza unica per Leonardo e Gabriele

"Ci sono esperienze che capitano una sola volta nella vita e vanno colte al volo". Questo è quanto hanno pensato Gabriele Ceccarelli e Leonardo Cencetti, dipendenti di F.lli Nani, quando gli è stato comunicato che Citroen Italia dava la possibilità di far partecipare due dipendenti della concessionaria alla 10ª tappa del GiroE. Si tratta di una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle stesse strade del Giro d’Italia. Organizzata da Rcs Sport, il GiroE è inserito come evento cicloturistico nel calendario della Federazione ciclistica e la prima edizione risale al 2019. Concessionaria F.lli Nani ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa di Citroen ed ha individuato in Leonardo (responsabile accettazione) e Gabriele (consulente vendita) i candidati ideali per partecipare alla tappa da Castelnuovo Garfagnana a Viareggio. Ad accompagnare i due ragazzi è stato Fly Cycling Team, gruppo sportivo dilettantistico che nasce con l’obiettivo di avvicinare allo sport, e in particolar modo al ciclismo, giovani affetti da diabete condividendo un corretto stile di vita tramite lo sport.

"Difficile descrivere le sensazioni che abbiamo provato durante la tappa – spiegano Leonardo e Gabriele –. Noi siamo sportivi e facciamo attività agonistica, ma le emozioni che abbiamo provato pedalando su strada a fianco di campioni del ciclismo sono state incredibili". La concessionaria F.lli Nani ringrazia Citroën Italia e Fly Cycling Team per l’organizzazione e l’ospitalità. Il GiroE rappresenta la possibilità far capire come la mobilità elettrica sia una realtà a portata di tutti in grado di migliorare il vivere quotidiano. Concessionaria F.lli Nani sta facendo un grande lavoro per promuovere e spiegare i vantaggi della mobilità elettrica.