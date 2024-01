Giro di valzer negli uffici ’Dimezzato’ il segretario. Rivista l’organizzazione dei vari settori di palazzo

Giro di valzer a palazzo civico nell’organizzazione dei vari settori. La sindaca Serena Arrighi ha messo mano ai vari uffici e con l’arrivo del nuovo segretario generale Alessandro Paolini ha rivisto la distribuzione degli incarichi ai vari settori. Così ieri ha presentato in commissione la nuova struttura organizzativa del Comune e ha motivato i cambiamenti come "necessari per adeguarsi a una realtà dinamica".

Nel corso della seduta della commissione Affari generali, presieduta da Sirio Genovesi, Serena Arrighi ha illustrato la nuova macrostruttura organizzativa dell’ente. "La principale novità di questi giorni – spiega la sindaca – è l’entrata in servizio del nuovo segretario generale: Alessandro Paolini a cui vanno i più sinceri auguri di buon lavoro miei personali e di tutta l’amministrazione. Per quanto riguarda la riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’ente, questa è ispirata dalla necessità, propria di qualsiasi realtà lavorativa, tanto di adeguarsi a una realtà in continuo divenire quanto di cercare di valorizzare al massimo risorse e competenze disponibili. Rispetto all’ultima riorganizzazione i cambiamenti che sono stati approvati sono comunque limitati e riguardano in primis l’accorpamento dei lavori pubblici e dei servizi tecnici che coinfluiscono nel settore 5 assieme a Patrimonio e sport.

Demanio e Suap confluiscono invece nel settore 1, quello dei servizi generali, mentre uffici del sindaco, segreteria e supporto organi collegiali passano dal segretario generale al settore 8: Supporto organi istituzionali, servizi sociali e abitativi. Si tratta di una scelta dettata dalla volontà di lasciare al segretario generale tutte quelle funzioni che sono prerogative del ruolo mettendolo nelle condizioni di lavorare al meglio".

L’ufficio del segretario generale di palazzo civico, lo ricordiamo, si era reso vacante dopo le dimissioni di Corrado Grimaldi che ha lasciato l’incarico nelle scorse settimane.