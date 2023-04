Girava ad Avenza col colpo in canna Interrogatorio in carcere con il Pm

di Andrea Luparia

Primo interrogatorio, ieri pomeriggio in carcere a Massa, del giovane albanese arrestato il mese scorso dai carabinieri della compagnia di Carrara perchè si aggirava per le strade di Avenza con una pistola, una 7,65, con il colpo già in canna. Era pronto a sparare, per capirci. Dopo essersi sempre rifiutato di parlare, avvalendosi della facoltà di non rispondere, ieri l’uomo (che è sposato, ha un diploma di scuola superiore e di professione è “buttafuori“ in un locale), questa volta avrebbe risposto a qualche domanda del Pubblico Ministero Clarissa Berno (che lo accusa di ricettazione e porto abusivo d’arma da fuoco), presenti l’avvocato di fiducia Giuseppe Del Papa e l’avvocato Pasquale Iodice (quest’ultimo del foro di La Spezia). La scelta di rispondere, almeno in piccola parte, alle domande permetterà di “tagliare“ i tempi della giustizia perchè garantisce la possibilità di procedere al rito immediato. Se in questo modo uno “sconto di pena“ diventa probabile, è possibile anche una condanna. L’immigrato, infatti, malgrado la giovane età ha già una discreta serie di precedenti. Con relative condanne. E’ insomma un volto noto alle forze dell’ordine, che l’avevano fermato ad Avenza proprio per questo.